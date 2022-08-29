Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России сбили украинский беспилотник на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 29 августа.

— 28 августа для нанесения удара по территории атомной электростанции украинскими войсками был применен беспилотный летательный аппарат. Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы, — заявили в военном ведомстве.

В сообщении также отмечается, что сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса. Серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать.

В Минобороны добавили, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам Энергодара. В результате обстрелов пострадали два человека. При этом два украинских снаряда разорвались в непосредственной близости от территории ЗАЭС. Радиационная обстановка в норме.

Вскоре позиции противника были подавлены ответным огнем. В МО подчеркнули, что штатный персонал Запорожской электростанции продолжает контролировать техническое состояние и бесперебойную работу объекта.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства уже сформирована и направляется на Запорожскую АЭС, она прибудет туда на следующей неделе. По его словам, отправка миссии агентства обусловлена необходимостью «защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы».