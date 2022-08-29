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Гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия агентства направляется на Запорожскую АЭС

Георгий Соланович

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Гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия агентства направляется на Запорожскую АЭС
Фото: shutterstock

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже сформирована и направляется на Запорожскую АЭС, она прибудет туда на следующей неделе. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в понедельник, 29 августа.

— Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе, — заявил Гросси.

По его словам, отправка миссии агентства обусловлена необходимостью «защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы».

Гросси на своей странице в Twitter указал ряд задач, которые будут выполнять сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС. Так, речь идет об оценке нанесенного станции ущерба, работоспособности и уровня охраны объекта, условий труда персонала атомной электростанции.

Помимо этого, миссия МАГАТЭ планирует принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности ЗАЭС, передает ТАСС.

В пресс-службе администрации Энергодара заявили, что удары украинских сил по территории населенного пункта в Запорожской области направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую энергостанцию.

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