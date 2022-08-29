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В Энергодаре рассказали, зачем ВСУ бьют по городу

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Энергодаре рассказали, зачем ВСУ бьют по городу
Фото: t.me/vrogov

Удары украинских сил по территории Энергодара в Запорожской области направлены на срыв визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную энергостанцию (ЗАЭС), заявили журналистам в пресс-службе администрации населенного пункта.

— Данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на ЗАЭС, — отметил представитель энергодарской администрации в интервью РИА Новости.

Вечером в воскресенье, 28 августа, власти восточноукраинского города рассказали о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией электростанции, позднее украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. На данный момент есть информация о семи пострадавших.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую энергостанцию в ближайшие несколько дней. По словам международного чиновника, ему предстоит определить параметры миссии и, возможно, установить постоянное присутствие миссии на месте.

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