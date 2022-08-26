Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в ближайшее время
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в ближайшие несколько дней, заявил в четверг, 25 августа, генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
Он заметил, что новый инцидент на или неподалеку от ЗАЭС происходит почти каждый день, поэтому представители МАГАТЭ не могут больше терять время, пишет РИА Новости.
— Я намерен лично возглавить миссию МАГАТЭ, которая прибудет на станцию в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в области ядерной и физической безопасности, — заявил Гросси.
Украинские власти сообщили агентству, что в четверг ЗАЭС временно утратила подключение к последней действующей внешней линии электропередач 750 кВ, в результате чего два работающих сейчас блока атомного реактора были отсоединены от электросети.
В МАГАТЭ отметили, что Запорожская АЭС все еще соединена с линией 330 кВ, которая идет от ближайшей теплоэлектростанции, которая способна обеспечивать резервное электроснабжение. Все шесть энергоблоков при этом по-прежнему отключены от сети.
Накануне Совет Госдумы осудил непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ.