Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в ближайшее время

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в ближайшие несколько дней, заявил в четверг, 25 августа, генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Он заметил, что новый инцидент на или неподалеку от ЗАЭС происходит почти каждый день, поэтому представители МАГАТЭ не могут больше терять время, пишет РИА Новости.

— Я намерен лично возглавить миссию МАГАТЭ, которая прибудет на станцию в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в области ядерной и физической безопасности, — заявил Гросси.

Украинские власти сообщили агентству, что в четверг ЗАЭС временно утратила подключение к последней действующей внешней линии электропередач 750 кВ, в результате чего два работающих сейчас блока атомного реактора были отсоединены от электросети.

В МАГАТЭ отметили, что Запорожская АЭС все еще соединена с линией 330 кВ, которая идет от ближайшей теплоэлектростанции, которая способна обеспечивать резервное электроснабжение. Все шесть энергоблоков при этом по-прежнему отключены от сети.

Накануне Совет Госдумы осудил непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ.