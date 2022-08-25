В Госдуме призвали ООН и МАГАТЭ добиться прекращения обстрелов ЗАЭС

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Совет Госдумы осудил непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты в четверг, 25 августа.

— Террористические по своей сути нападения на ЗАЭС являются нарушением международного гуманитарного права, что влечет ответственность причастных государств и политиков, которые отдают преступные приказы и их исполняют... Россия призывает страны, влияющие на Киев, принудить украинскую сторону к немедленному прекращению обстрелов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что удары по АЭС могут обернуться масштабной катастрофой в центре европейского континента. Совет призвал ООН, МАГАТЭ и другие национальные парламенты и органы потребовать от Украины немедленного прекращения обстрелов АЭС.

Кроме того, им следует дать принципиальную оценку «преступным действиям» Украины, а также отказаться от поставок вооружений в страну. Россия готова сделать все необходимое, чтобы миссия МАГАТЭ смогла на месте засвидетельствовать наличие угроз на АЭС, отмечается на сайте Госдумы.

25 августа в МАГАТЭ заявили, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС вскоре будет достигнута, так как и российская, и украинская стороны согласны с необходимостью отправки миссии туда в ближайшие дни.

Украина сознательно обстреливает Запорожскую АЭС с целью создать критическую ситуацию, в которой затем обвинит Россию. При этом попадание в атомную электростанцию может стать причиной серьезного распространения радиации. Такое мнение высказали эксперты в беседе с «Вечерней Москвой».