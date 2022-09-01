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Трое мирных жителей погибли в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Александр Афонин
В мире
Трое мирных жителей погибли в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ
Фото: Минобороны РФ

В результате ракетных ударов украинских военных по Энергодару трое мирных жителей погибли, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города в четверг, 1 сентября.

— По меньшей мере трое мирных жителей погибли, один пострадал, — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела произошел пожар в двух детских садах, были зафиксированы четыре взрыва в районе дома культуры и сильные повреждения жилого дома, отметили в Telegram-канале «Энергодарский связной».

До этого сообщалось, что украинская армия с раннего утра начала наносить удары по городу Энергодар. Было зафиксировано два попадания по жилым кварталам.

По данным пресс-службы администрации города, удары украинских сил по территории Энергодара направлены на срыв визита миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию.

Накануне стало известно, что группу украинских диверсантов, которые планировали теракт на Запорожской атомной электростанции, задержали в Энергодаре. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, задержание диверсионной группы снова доказывает террористическую сущность киевского режима

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