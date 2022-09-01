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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Уточняется, что в колонне следуют всего девять автомобилей, на которых присутствует надпись ООН, а также несколько единиц машин сопровождения. На данный момент ситуация на стации спокойна, звуки обстрелов отсутствуют, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что украинская армия с раннего утра начала наносить удары по городу Энергодару. Было зафиксировано два попадания по жилым кварталам. В результате обстрелов погибли три человека, еще один пострадал.

По данным Министерства обороны России, текущая ситуация в Энергодаре направлена на срыв прибытия миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС. Так, на побережье Каховского водохранилища высадились две диверсионные группы ВСУ, которые планировали произвести захват станции. Кроме того, примерно с 08:00 проходил артиллерийский обстрел места встречи миссии агентства.

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