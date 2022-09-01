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Минобороны РФ объяснило ситуацию с украинскими военными в Энергодаре

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ объяснило ситуацию с украинскими военными в Энергодаре
Фото: depositphotos

Текущая ситуация в городе Энергодаре, расположенном в Запорожской области, направлена на срыв прибытия миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России в четверг, 1 сентября.

— Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, примерно в 06:00 по московскому времени произошла высадка украинских солдат на побережье Каховского водохранилища. Две диверсионные группы ВСУ должны были произвести захват АЭС, чтобы визит МАГАТЭ не состоялся. Кроме того, примерно с 08:00 проходил артиллерийский обстрел места встречи миссии агентства.

В результате были приняты необходимые меры по уничтожению украинских военнослужащих, в том числе авиация, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины с раннего утра начали наносить удары по городу Энергодару. Было зафиксировано два попадания по жилым кварталам. В результате обстрелов погибли три человека, еще один пострадал.

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