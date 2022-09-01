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Миссия МАГАТЭ прибыла на подконтрольную России территорию Запорожья

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Миссия МАГАТЭ прибыла на подконтрольную России территорию Запорожья
Фото: shutterstock

Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на территорию Запорожской области, которая находится под контролем российских войск. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил мэр Энергодара.

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