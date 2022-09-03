Минобороны: ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС после приезда МАГАТЭ

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Украинская армия вечером 2 сентября в очередной раз попыталась штурмом взять Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 3 сентября.

— Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного, — заявили в военном ведомстве.

Российская авиация уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и угли на территорию Украины. После этого артиллерия ВС РФ нанесла удар по подконтрольному киевскому режиму берегу. В МО уточнили, что в результате были убиты 47 солдат, среди них — 10 иностранных наемников. Еще 23 человека получили ранения.

Посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции позволит на время приостановить обстрелы на территории области. Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России. Такое мнение высказал «Вечерней Москве» политолог и общественный деятель Сергей Марков, говоря о визите представителей Международного агентства по атомной энергии в город Энергодар, где расположена АЭС.