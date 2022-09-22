В МАГАТЭ заявили о начале обсуждения с Киевом и Москвой зоны безопасности вокруг ЗАЭС

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало процесс проведения переговоров с Россией и Украиной по факту создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом в четверг, 22 сентября, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

— Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идет только с Украиной и Россией, — сказал он.

Гросси добавил, что обе стороны заинтересованы в создании безопасной зоны вокруг станции. На данном этапе будет обсуждаться конкретные параметры задачи, передает РИА Новости.

Из-за обстрелов со стороны украинской армии была нарушена работа системы охлаждения Запорожской АЭС. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, Киев делает все, чтобы станцию нельзя было эксплуатировать.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что при обстреле станции украинские военные применяли американские реактивные установки. Он добавил, что находку стоит показать гражданам Европы и США, что поможет определить виновников гибели мирного населения Донбасса