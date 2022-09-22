Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В МАГАТЭ заявили о начале обсуждения с Киевом и Москвой зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В МАГАТЭ заявили о начале обсуждения с Киевом и Москвой зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало процесс проведения переговоров с Россией и Украиной по факту создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом в четверг, 22 сентября, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

— Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идет только с Украиной и Россией, — сказал он.

Гросси добавил, что обе стороны заинтересованы в создании безопасной зоны вокруг станции. На данном этапе будет обсуждаться конкретные параметры задачи, передает РИА Новости.

Из-за обстрелов со стороны украинской армии была нарушена работа системы охлаждения Запорожской АЭС. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, Киев делает все, чтобы станцию нельзя было эксплуатировать.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что при обстреле станции украинские военные применяли американские реактивные установки. Он добавил, что находку стоит показать гражданам Европы и США, что поможет определить виновников гибели мирного населения Донбасса

Украина Россия МАГАТЭ АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте