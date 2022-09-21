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Система охлаждения Запорожской АЭС нарушена из-за обстрела ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Система охлаждения Запорожской АЭС нарушена из-за обстрела ВСУ
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Система охлаждения Запорожской атомной электростанции нарушена из-за обстрелов со стороны украинской армии. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство. — заявил он.

Киев делает все, чтобы атомную электростанцию больше нельзя было эксплуатировать, утверждает Рогов в эфире «Радио России».

Накануне в пресс-службе администрации города Энергодара заявили, что ВСУ нанесли удар по Запорожской атомной электростанции с применением осколочно-фугасных снарядов, тем самым повредив инфраструктуру на территории объекта. В администрации обратили внимание на то, что беспорядочные нападения на станцию со стороны киевского режима являются подтверждением «политики ядерного терроризма», проводимой руководством Украины.

До этого стало известно, что по центру Херсона рядом со зданием местной администрации был совершен ракетный удар. В результате обстрела как минимум один человек погиб, еще один был ранен.

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