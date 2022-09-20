Украинская армия при обстреле Запорожской АЭС повредила систему охлаждения станции

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Запорожской атомной электростанции, тем самым повредив инфраструктуру на территории станции. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города Энергодар.

Как уточняется, обстрел велся с применением осколочно-фугасных снарядов.

– Повреждения получили спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции, — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным властей города, в результате атаки никто из работников АЭС или находящихся по периметру сотрудников Росгвардии не пострадал. В администрации обратили внимание на то, что беспорядочные нападения на станцию со стороны киевского режима являются подтверждением «политики ядерного терроризма», которую проводит руководство Украины.

16 сентября стало известно, что по центру Херсона рядом со зданием местной администрации был совершен ракетный удар. В результате обстрела как минимум один человек погиб, еще один был ранен.