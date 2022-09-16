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Приметы и советы

Ракетный удар со стороны ВСУ нанесли по центру Херсона

Евгений Жуков
Происшествия
Ракетный удар со стороны ВСУ нанесли по центру Херсона
Фото: Минобороны РФ

В центре Херсона, рядом со зданием местной администрации, был совершен ракетный удар. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

Сообщается, что рядом с правительственным зданием упало не менее пяти единиц снарядов.

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