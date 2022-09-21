Кадыров заявил, что при обстреле Запорожской АЭС использовались реактивные установки США

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При очередном обстреле Запорожской атомной электростанции (АЭС) украинские военные применяли американские реактивные установки. Об этом в среду, 21 сентября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— При осмотре места происшествия выяснилось, что обстрел атомной электростанции укронацисты вели из американских реактивных установок. Об этом наглядно говорят найденные осколки крупнокалиберного снаряда, — сказал он.

Чеченский лидер добавил, что находку стоит показать гражданам Европы и США. По его словам, это поможет определить виновников гибели мирного населения Донбасса и кто подводит человечество к ядерной угрозе, отметил Кадыров в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что из-за обстрелов со стороны украинской армии была нарушена работа системы охлаждения Запорожской АЭС. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, Киев делает все, чтобы станцию нельзя было эксплуатировать.

Накануне стало известно, что ВСУ нанесли удар по Запорожской атомной электростанции, тем самым повредив инфраструктуру на территории объекта. Как уточняется, обстрел велся с применением осколочно-фугасных снарядов.