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Вести мирные переговоры нужно не с Украиной, а США, при этом любые контакты по этому вопросу до конца спецоперации нецелесообразны, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди во вторник, 8 ноября.

— Прежде всего мы должны решить задачи специальной военной операции. Пока этого не произойдет, ни в каком другом ракурсе никаких переговоров с хозяевами (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского вести нельзя, — заявила Ковитиди.

Под «хозяевами» Киева сенатор имеет в виду США. По ее словам, переговоры о мире стоит вести именно с Вашингтоном, так как Зеленский — лишь «марионетка» Запада.

При этом на заключении мирного соглашения настаивает именно Демократическая партия США, передает слова сенатора РИА Новости.

До этого итальянское издание La Repubblica сообщило, что Соединенные Штаты и НАТО допускают вероятность мирных переговоров по ситуации вокруг Украины в том случае, если украинская армия сможет отвоевать Херсон.

По данным газеты, сражение за регион имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.