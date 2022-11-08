Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Совфеде указали на нецелесообразность мирных переговоров до завершения СВО

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Совфеде указали на нецелесообразность мирных переговоров до завершения СВО
Фото: Вечерняя Москва

Вести мирные переговоры нужно не с Украиной, а США, при этом любые контакты по этому вопросу до конца спецоперации нецелесообразны, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди во вторник, 8 ноября.

— Прежде всего мы должны решить задачи специальной военной операции. Пока этого не произойдет, ни в каком другом ракурсе никаких переговоров с хозяевами (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского вести нельзя, — заявила Ковитиди.

Под «хозяевами» Киева сенатор имеет в виду США. По ее словам, переговоры о мире стоит вести именно с Вашингтоном, так как Зеленский — лишь «марионетка» Запада.

При этом на заключении мирного соглашения настаивает именно Демократическая партия США, передает слова сенатора РИА Новости.

До этого итальянское издание La Repubblica сообщило, что Соединенные Штаты и НАТО допускают вероятность мирных переговоров по ситуации вокруг Украины в том случае, если украинская армия сможет отвоевать Херсон.

По данным газеты, сражение за регион имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Украина Россия Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте