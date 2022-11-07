Repubblica: США и НАТО допускают возможность переговоров в случае взятия Украиной Херсона

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Соединенные Штаты и Североатлантический альянс (НАТО) допускают вероятность мирных переговоров по ситуации вокруг Украины в том случае, если украинская армия сможет отвоевать Херсон. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

По данным газеты, сражение за регион имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Автор статьи отмечает, что США и НАТО подтвердили факт отправки Киеву партии ракет назначения ПВО против беспилотных летательных аппаратов.

В материале также говорится, что завоевание Украиной Херсона может изменить ход конфликта.

Журналисты подытожили, что поражение российской армии в битве за Херсон может способствовать усилению власти Китая над РФ, передает ТАСС.

Недавно президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Сербский лидер считает, что обе стороны будут использовать тысячи танков и летательных аппаратов, также будет задействована артиллерия в этой битве. Запад полагает, что в этом противостоянии сможет разрушить Россию, но в Кремле убеждены в возможности защитить то, что завоевали ранее, отметил Вучич.