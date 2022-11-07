Вучич заявил, что битва за Херсон будет решающей в конфликте на Украине

Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.

— Перед нами тяжелое время, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в конфликте на Украине, битва за Херсон, — заявил он в эфире телеканала Pink.

Сербский лидер считает, что обе стороны будут использовать тысячи танков и летательных аппаратов, также будет задействована артиллерия в этой битве.

Запад полагает, что в этом противостоянии сможет разрушить Россию, но в Кремле убеждены в возможности защитить то, что завоевали ранее, отметил Вучич, сообщает ТАСС.

6 ноября в более чем 10 населенных пунктах Херсонской области была отключена подача электроэнергии после теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка. На данный момент специалисты устраняют последствия диверсии.

Вооруженные силы Украины регулярно подвергают населенные пункты Херсонской области ракетным обстрелам. Зачастую удары приходятся по объектам инфраструктуры. Так, 6 ноября стало известно, что украинские военные обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию из комплексов HIMARS. В результате удара один снаряд попал в шлюз дамбы, есть разрушения.