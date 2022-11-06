Более 10 населенных пунктов Херсонской области остались без света после теракта на ЛЭП

Фото: shutterstock

В более чем 10 населенных пунктах Херсонской области была отключена подача электроэнергии после теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщил представитель экстренных служб региона.

— В результате теракта на магистрали Берислав — Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более десяти населенных пунктов области, — сказал он.

На данный момент специалисты устраняют последствия диверсии. Для проведения работ была задействована бригада экстренных служб. В результате теракта был обесточен Херсон — областной центр региона. Кроме того, была временно прекращена подача воды, передает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины регулярно подвергают населенные пункты Херсонской области ракетным обстрелам. Зачастую удары приходятся по объектам инфраструктуры. Так, 6 ноября стало известно, что украинские военные обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию из комплексов HIMARS. В результате удара один снаряд попал в шлюз дамбы, есть разрушения.