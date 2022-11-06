ВСУ при обстреле Каховской ГЭС попали в шлюз дамбы

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ВСУ обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию из комплексов HIMARS, один снаряд попал в шлюз дамбы, есть разрушения. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

— ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения, — цитирует представителя служб РИА Новости.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Из-за обстрелов ВСУ Каховской ГЭС власти Херсонщины приняли решение об эвакуации местных жителей. 13 октября администрация региона попросила правительство России помочь с вывозом местных жителей. Речь тогда шла о выезде граждан в другие регионы страны.

31 октября зона вывоза жителей в Херсонской области была расширена на 15 километров от Днепра из-за подготовки Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской гидроэлектростанции.