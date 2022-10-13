Сальдо призвал Россию помочь с вывозом жителей Херсонской области

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо попросил правительство России помочь с вывозом жителей региона из-за частых обстрелов со стороны Украины.

— Мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы, — заявил он.

Однако заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов уточнил, что речь не идет об эвакуации населения, а только о выезде граждан в другие регионы России.

Он также призвал жителей Херсонской области сохранять спокойствие. Российские войска не будут покидать регион, написал Стремоусов в Telegram-канале.

13 октября заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар сообщил, что военные подразделения РФ эвакуируют жителей подконтрольных им районов Соледара, Артемовска и еще ряда освобожденных населенных пунктов.

По его словам, с минувшего воскресенья было эвакуировано 16 жителей Донецкой народной республики, все они были переселены в Первомайск (расположен в ЛНР).