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В администрации Первомайска рассказали об эвакуации населения с линии соприкосновения

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В администрации Первомайска рассказали об эвакуации населения с линии соприкосновения
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Военные подразделения РФ эвакуируют жителей подконтрольных им районов Соледара, Артемовска и еще ряда освобожденных населенных пунктов, поделился с журналистами заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар.

По его словам, с минувшего воскресенья было эвакуировано 16 жителей Донецкой народной республики (ДНР), все они были переселены в Первомайск (расположен в ЛНР), обеспечены продуктовыми наборами.

— Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии, — подчеркнул чиновник.

Гарбар также уточнил, что население в течение нескольких дней перенаправят в относительно спокойные районы ДНР. По его словам, в вышеуказанных населенных пунктах люди находились в тяжелом состоянии, без воды и электричества. Чиновник подчеркнул, что солдаты отдавали людям свои пайки. В целях безопасности людей эвакуировали ночью, пишет РИА Новости.

В минувшую субботу, 8 октября, украинские войска нанесли удары по Иловайску в ДНР с помощью шести ракет из установки М142 HIMARS.

Донбасс Эвакуация ДНР Население
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