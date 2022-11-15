«Одна из форм осуждения»: может ли ООН потребовать от России репараций в пользу Украины

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ООН не имеет возможности заставить Россию выплатить Украине репарации. Заявления о необходимости подобных выплат являются исключительно политическими. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков, комментируя недавнее принятие на Генассамблее ООН соответствующей резолюции.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что резолюции ООН не обладают юридической силой.

— Резолюции Генассамблеи являются политическими и не имеют никаких юридических последствий. Это всего лишь одна из форм осуждения России. Американцы просто в различных формах заставляют своих союзников голосовать за антироссийские резолюции, — объяснил специалист.

Для России имеет значение только подсчет того, какое количество стран голосует за или против, уточнил Марков. В нынешней ситуации все осталось примерно как раньше: за резолюцию проголосовало чуть меньше половины стран (94 из 193). 73 страны воздержались и 14 выступили против. Последние — фактические союзники России: это маленькие страны, которые имеют жесточайшие противодействия с американцами и не боятся с ними ссориться, пояснил политолог.

У ООН нет инструментов давления на Россию, которые могли бы заставить ее выплатить репарации, подчеркнул собеседник «ВМ».

— ООН состоит из нескольких почти независимых друг от друга частей: Генассамблея ООН (где каждый говорит, что хочет); Совбез ООН (где идет реальная борьба стран); разные международные специализированные агентства (например, МАГАТЭ); секретариат ООН. У нас плохие позиции в секретариате ООН, который контролируют американцы и союзники. Плохие позиции в специализированных агентствах вроде МАГАТЭ, Всемирной организации здравоохранения и т. д. Эти агентства способны сделать нам много плохого: например, МАГАТЭ может обвинить в том, что мы взорвали атомную бомбу. Но принудить к выплате репараций ООН не может, — объяснил эксперт.

По словам Маркова, принудить к выплате репараций Россию могут только одним путем: установить в стране марионеточный режим по типу украинского. Однако тогда смысл репараций пропадет, потому что из России просто сделают анти-Китай, как в свое время из Украины сделали анти-Россию, подытожил политолог.

Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции по возмещению Россией ущерба Украине. Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября.

Всего на голосовании за резолюцию высказались 94 страны, 14 государств проголосовали против, еще 73 воздержались. Среди стран, проголосовавших против, — Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия.