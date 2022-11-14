Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине

Фото: МИД РФ

Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции по возмещению ущерба Украине. Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября.

Всего на голосовании за резолюцию высказались 94 страны, 14 государства проголосовали против, еще 73 воздержались. Среди стран, проголосовавших против: Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия.

Резолюция предполагает назначение России репараций в пользу Украины. Однако следует отметить, что решения генеральной ассамблеи не являются юридически обязывающими, передает «Коммерсант».

Накануне заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что подобными инициативами ООН стремится придать видимость легитимности попыткам присвоить себе замороженные российские активы.

По словам Полянского, даже неспециалистам ясна политизированность данного документа, поскольку у Генассамблеи «даже близко нет» подобных полномочий.

В сентябре президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы республика потребовала от России репарации за Вторую мировую войну. По его мнению, Германия начала эту войну, а Россия якобы присоединилась к ней.