Дуда предложил потребовать от России репарации за Вторую мировую войну

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Президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы республика потребовала от России репарации за Вторую мировую войну.

— Если сегодня кто-то говорит, что мы излишне разжигаем конфликт, требуя репараций, то пусть спрашивают немцев, почему в 1939 году они начали этот конфликт, — заметил он.

Глава государства уточнил, что, несмотря на то, что именно Германия начала Вторую мировую войну, Россия якобы сначала присоединилась к ней. Именно поэтому Варшава и должна потребовать от Москвы репараций, передает слова Дуды РИА Новости.

15 сентября Польша направила в Россию дипломатическую ноту о реституции семи объектов культуры, утраченных республикой во время Второй мировой войны.

Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик добавил, что 12 сентября ноту по данному вопросу передали российскому посольству. Он отметил, что нет никаких оснований утверждать, что ценности принадлежали немецкому государству.

В июле стало известно, что власти Польши намерены продолжить добиваться выплаты репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.