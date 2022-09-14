В Польше потребовали от России вернуть предметы искусства из Пушкинского музея

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Польша направила в Россию дипломатическую ноту о реституции семи объектов культуры, утраченных республикой во время Второй мировой войны. Об этом заявил министр культуры Польши Петр Глиньский в среду, 14 сентября.

— Минкультуры разработало семь новых реституционных заявок, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР в результате Второй мировой войны. Разыскиваемые объекты были обнаружены в собрании Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, — сказал он.

Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик добавил, что 12 сентября ноту по данному вопросу передали российскому посольству. Он отметил, что нет никаких оснований утверждать, что ценности принадлежали немецкому государству.

Вавжик подчеркнул, что Польша намерена «интенсивно добиваться» возвращения принадлежащих ей артефактов, передает ТАСС.

В апреле сообщалось, что картины из Третьяковской галереи и полотно из музея «Абрамцево», переданное Третьяковке на временное хранение, вернулись с таможни Финляндии в музей в целости и сохранности.

Распаковка картин происходила в Лаврушинском переулке. За процессом наблюдали СМИ, эксперты-реставраторы и хранители коллекций.

На полотне Кандинского никаких повреждений не было обнаружено, состояние картины Нестерова, ее рамы, также являющейся экспонатом, и творения Ярошенко, принадлежащего музею «Абрамцево», было оценено как «хорошее».