Глава правящей партии Польши заявил о планах добиться репараций от Германии

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Власти Польши намерены продолжить добиваться выплаты репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом в субботу, 2 июля, заявил глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

— Мы не можем отступать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен просто потому, что это всегда плохо кончается, — сказал он.

Политик добавил, что Польша должна продолжить отстаивать свои интересы. Кроме того, необходимо знать их суть. По его словам, если Варшава оказывает поддержку Киеву, то она защищает свои собственные интересы, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Польша с 1 июля перестала выплачивать гражданам страны пособия на содержание украинских беженцев, которые прибыли в республику в конце февраля. В это решение также включается отмена бесплатных поездок на общественном транспорте и поездах.

До этого сообщалось, что Польша может перехватить лидерство среди стран ЕС из-за позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Позиция Парижа и Берлина стала причиной недоверия к ним со стороны стран Восточной Европы.