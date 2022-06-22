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FP: Польша может перехватить лидерство среди стран ЕС из-за позиции Шольца и Макрона

Александр Афонин
В мире
FP: Польша может перехватить лидерство среди стран ЕС из-за позиции Шольца и Макрона
Фото: Pixabay

Роль стран Восточной Европы во главе с Польшей может вырасти, в связи с желанием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца вернуться к партнерским отношениям с Россией. Об этом заявил аналитик Эоин Дреа в статье для журнала Foreign Policy.

— Отсутствие значительных и оперативных поставок оружия на Украину со стороны Германии и Франции, тщетные попытки договориться с президентом Владимиром Путиным и долгое колебание насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу, говорят об их желании не иначе как вернуться к обычным партнерским отношениям с Россией, — говорится в публикации.

Автор добавил, что позиция Парижа и Берлина стала причиной недоверия к ним со стороны восточных членов Евросоюза. По его словам, главы стран могут пойти по примеру Венгрии, которая ранее неоднократно блокировала решения ЕС. Это может привести к смещению баланса, что скажется на достижении консенсуса при принятии решений, передает РИА Новости.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что принцип «выравнивания», действующий в Европейском союзе, может заставить развитые государства задуматься о выходе из него. По его словам, это связано с тем, что им им приходится платить отчисления другим странам.

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