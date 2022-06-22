Экс-премьер Украины Азаров предрек распад ЕС из-за принципа «выравнивания»

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Принцип «выравнивания», действующий в Европейском союзе, может заставить развитые государства задуматься о выходе из него, поскольку им приходится платить отчисления другим странам, что население не всегда воспринимают позитивно, заявил в среду, 22 июня, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, данный принцип заключается в том, что богатые государства Евросоюза отчисляют из собственных бюджетов финансовые средства «на дотацию выравнивания».

— То есть практически все граждане Германии, Франции, Нидерландов, других стран за то, что они когда-то присоединили к Европейскому Союзу какие-то страны, платят значительные суммы из своих доходов на так называемую дотацию выравнивания, — подчеркнул Азаров.

Он считает, что поступающие в менее развитые европейские страны деньги иногда идут не на целевые расходы, а «пропадают в бездонных карманах чиновников, разворовываются, тратятся неэффективно и не реализуют свои цели», пишет РИА Новости.

Азаров считает, что политика Брюсселя не является рациональной, поскольку средства, которые в теории могут быть направлены на Украину, по его оценке, вряд ли будут эффективно использоваться в соответствии с заявленными целями.

Накануне политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что Европейский союз ждет неминуемый распад из-за санкций в отношении России.