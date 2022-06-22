Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Экс-премьер Украины Азаров предрек распад ЕС из-за принципа «выравнивания»

Егор Провоторов
В мире
Экс-премьер Украины Азаров предрек распад ЕС из-за принципа «выравнивания»
Фото: flickr/european_parliament

Принцип «выравнивания», действующий в Европейском союзе, может заставить развитые государства задуматься о выходе из него, поскольку им приходится платить отчисления другим странам, что население не всегда воспринимают позитивно, заявил в среду, 22 июня, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, данный принцип заключается в том, что богатые государства Евросоюза отчисляют из собственных бюджетов финансовые средства «на дотацию выравнивания».

— То есть практически все граждане Германии, Франции, Нидерландов, других стран за то, что они когда-то присоединили к Европейскому Союзу какие-то страны, платят значительные суммы из своих доходов на так называемую дотацию выравнивания, — подчеркнул Азаров.

Он считает, что поступающие в менее развитые европейские страны деньги иногда идут не на целевые расходы, а «пропадают в бездонных карманах чиновников, разворовываются, тратятся неэффективно и не реализуют свои цели», пишет РИА Новости.

Азаров считает, что политика Брюсселя не является рациональной, поскольку средства, которые в теории могут быть направлены на Украину, по его оценке, вряд ли будут эффективно использоваться в соответствии с заявленными целями.

Накануне политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что Европейский союз ждет неминуемый распад из-за санкций в отношении России.

Украина Евросоюз (ЕС) Николай Азаров
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте