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«Европе просто конец»: политолог Дробницкий предрек ЕС неминуемый распад

Игорь Синельников
Георгий Соланович

Сюжет: 

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В мире
«Европе просто конец»: политолог Дробницкий предрек ЕС неминуемый распад
Фото: flickr/minoritenplatz8

Европейский союз ждет неминуемый распад из-за санкций в отношении России. Такое мнение «Вечерней Москве» выразил политолог Дмитрий Дробницкий.

— На мой взгляд, Европе просто конец. Европа, как мы ее знали, больше не будет существовать, — это неотвратимая ситуация. У ЕС нет заточенной под индустриализацию рабочей силы. Во Франции рабочая неделя — 35 часов. Они привыкли к уюту, но совершенно не привыкли к интенсивной индустриальной работе, — подчеркнул эксперт.

В Германии, по словам Дробницкого, ситуация немногим лучше. У ФРГ, например, нет подходящих заводов для обслуживания турбин Siemens, поэтому они отправляются в Канаду.

Еще одна причина, по которой ЕС может развалиться, — крах финансовой системы. Единая валюта в странах союза обеспечивается не европейским ЦБ, а Соединенными Штатами, и как только США решат отказаться от ЕС, в регионе начнутся проблемы, заключил политолог в беседе с «ВМ».

До этого Дробницкий заявил, что антироссийские санкции — «последний выстрел» глобального мира, от которого через несколько лет ничего не останется.

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