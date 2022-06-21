«Европе просто конец»: по каким странам больше всего ударят антироссийские санкции

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Из-за введенных против России ограничений ряд стран уже осенью ощутят последствия своих же санкций. Такое мнение высказали политологи Дмитрий Дробницкий и Наталия Елисеева в разговоре с «Вечерней Москвой».

— Мир все равно «вкручивался» в кризис, начало экономической войны против России лишь ускорило эти процессы. Даже если бы не было специальной военной операции, мир распадался бы из глобальной долларовой экономики на экономику макрорегионов. Ресурсов на поддержание глобальной долларовой системы уже не хватает: она не может дальше расширяться, так как охватила весь мир и исчерпала все ресурсы роста. Конечно, этот процесс подтолкнула ковидная пандемия, а потом и экономическая война против России, но это не причина, а фактор ускорения, — пояснил Дробницкий.

Елисеева заметила, что санкции Запада не связаны со спецоперацией. Конфликт на Украине лишь стал формальным поводом для их введения, подчеркнула собеседница «ВМ».

Как заметила специалист, страны, которые ввели санкции против России, не сразу ощутят последствия своих действий.

— Последствия санкций наступают постепенно, это вопрос не одного и не двух месяцев. Это вопрос чуть более поздних сроков: думаю, что более сложные времена будут осенью. Например, немцы уже начинают протестовать против каких-либо ограничений, эмбарго и т. д., потому что понимают, что предлагаемые американцами идеи будет сложно реализовать, — отметила она.

Елисеева заметила, что наибольший удар от собственных санкций ощутят Германия, Франция и соседние страны. Так как Евросоюз — единая экономическая зона, в которой все процессы взаимосвязаны, то пострадают все государства, которые в него входят, уточнила Елисеева.

Специалист отметила, что ограничения на ввоз российской нефти могут серьезно сказаться на уровне жизни в ЕС.

— Эмбарго на российскую нефть не означает отказ от российской нефти. Это означает, что покупка российской нефти просто будет идти через другие страны, но гораздо дороже. У США есть голубая мечта по налаживанию поставок СПГ в ЕС, однако тут тоже пока сложно. Я полагаю, что если они к чему-то придут (например, частичному эмбарго), то с августа-сентября ситуация будет сложная, — предупредила эксперт.

По ее словам, проблемы в ЕС создает не только эмбарго на нефть, но и все остальные санкции: ограничения поставок угля, вопрос с поставками газа, ограничения по другим товарам и т. д. Это влияет не только на экономику, но и на жизнь граждан, подчеркнула эксперт.

Европейские страны действительно столкнутся с проблемами из-за санкций, уверен Дробницкий.

— На мой взгляд, Европе просто конец. Европа, как мы ее знали, больше не будет существовать, — это неотвратимая ситуация. У ЕС нет заточенной под индустриализацию рабочей силы. Во Франции рабочая неделя — 35 часов. Они привыкли к уюту, но совершенно не привыкли к интенсивной индустриальной работе. В Германии ситуация получше, но те же турбины Siemens, которые должны в Германии делаться, они отправляют в Канаду, потому что у них просто нет заводов для обслуживания турбин такого класса, — отметил политолог.

Единая валюта в странах Евросоюза обеспечивается не европейским центральным банком, а Соединенными Штатами, пояснил Дробницкий. Как только Америка решит отказаться от ЕС, в Европе начнутся проблемы.

Несмотря на агрессивную санкционную политику, США и некоторые другие дружественные Америке страны имеют высокий шанс удержаться на плаву, уверен эксперт.

— Базово у США и AUKUS (объединение Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки — прим. «ВМ») есть ресурсы: вода, продовольствие и энергия. Люди там не так избалованы, как в Европе. Социальные потрясения, конечно, будут, перебалансировка просто так не проходит, но США имеют все шансы выжить, — подчеркнул политолог.

По мнению Дробницкого, кроме США и стран AUKUS в меняющемся мире имеют преимущество Китай, Россия, в некотором смысле — Индия и Турция. Эти государства обладают достаточными ресурсами и технологиями, заметил он.

Специалист подчеркнул, что в какой-то момент у Запада возникнет желание отказаться от ограничений против России.

— Санкции — последний выстрел глобального мира, которого через три-четыре года не будет. У Запада физически нет бюрократической возможности снять санкции в ближайшее время, хотя, конечно, в какой-то момент такое желание у части политической элиты возникнет. Появятся сладкие голоса: «Вернитесь — мы все простим». Но «пристегиваться» к доллару, чтобы он утащил нас на дно, не нужно. Нужно развивать собственный регион и продолжать вводить рублевое ценообразование. Не свернем — у нас прекрасные шансы жить даже лучше, чем до кризиса, — подчеркнул Дробницкий.

Елисеева отметила, что США и ЕС могут снять санкции, однако у них с самого начала экономической войны не было цели ослаблять давление на Россию. Евросоюз просчитался, пойдя на поводу у Америки, резюмировала Елисеева.