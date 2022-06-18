Дотянет ли Европа до зимы: политолог Марков оценил ситуацию с газом в странах ЕС

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Сокращение поставок голубого топлива из РФ вынудило страны Европы использовать запасы, созданные для потребления в пик предстоящего зимнего сезона, сообщает агентство Bloomberg. Ответа на вопрос, на сколько европейским странам хватит запасов российского газа, не знают не только представители политического истеблишмента ЕС, но даже эксперты в области энергетики. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал общественный деятель и политолог Сергей Марков.

По его словам, нынешнее снижение поставок голубого топлива связано с нежеланием Канады возвращать турбину Siemens «Северного потока», которую ранее отправили на капремонт. Данная ситуация, созданная искусственно из-за санкционной политики официальной Оттавы, еще долго не даст возможности РФ возобновить поставки.

Марков подчеркнул, что именно нежелание Канады возвращать установку для прокачки газа на «Северном потоке» не дает возможности снабжать европейские страны топливом. Следовательно, политические амбиции этой страны, подвязанные на жесткой антироссийской политике, бьют в первую очередь по ее европейским партнерам.

— «Северный поток» остановлен из-за этой форс-мажорной ситуации, — пояснил Марков. — Но для России эта ситуация сыграла только в положительную сторону, поскольку и без того высокие цены на сырье взлетели еще выше. Хуже стало только Европе.

Эксперт отметил, что в настоящий момент нет точных данных, какие именно страны сложнее всего переживают газовый кризис. Однако, по предположениям Маркова, нелегко приходится тем государствам, которые полностью разорвали энергетические соглашения с РФ.

— Это ряд стран, которые вынуждены покупать российское сырье через посредников, — заметил Марков. — В этот список входят Польша, страны Прибалтики, Болгария. Присоединилась к ним еще и Франция.

Политолог подчеркнул, что после разрыва газовых контрактов с РФ, ряд недружественных стран, демонстрировавших свою браваду, по-прежнему оставались потребителями российского газа. Ничего не изменилось и сейчас. Так как половина из них использует те запасы топлива, которые у них остались от предыдущих поставок. Либо продолжают закупать российский газ через Германию, но за очень большие деньги, пояснил эксперт:

— И сегодня в свете новых обстоятельств никто не знает, на сколько хватит Европе газа, дотянет ли она до зимы или нет. Этот вопрос обсуждается прямо сейчас представителями высшего политического истеблишмента Европы. Но ни они, ни эксперты в области энергетики не смогут дать точный ответ на этот вопрос. Так как многое зависит от Канады, которая не возвращает установку для «Северного потока», полагая тем самым, что наносит вред России. Но делает она хуже только своим партнерам по ЕС, лишая их возможности заполнить свои хранилища запасами на зиму.

Марков добавил, что если правительство Канады продолжит свои «бесцельно дерзкие выходки», то РФ может воспользоваться «Северным потоком — 2».

— Мы можем эту ситуацию использовать для стимуляции запуска «Северного потока — 2». И у Европы не будет иного выбора, как только она согласится на данный шаг. Тогда все попытки Канады поставить Россию в невыгодное положение снова потерпят поражение. Мы можем прокачивать топливо через вторую магистраль. По сути, у нас решение есть, — уверен политолог.

Если к осени ситуация с поставками газа и турбинами не решится, тогда зимой европейских потребителей ожидают холодные батареи, а предприятия ЕС могут приостановить свою работу, заключил Марков.