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Политолог Дробницкий: Санкции станут «последним выстрелом» глобального мира

Игорь Синельников
Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Политолог Дробницкий: Санкции станут «последним выстрелом» глобального мира
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Санкции — «последний выстрел» глобального мира в отношении России, от которого через несколько лет ничего не останется. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Дмитрий Дробницкий.

— Санкции — последний выстрел глобального мира, которого через три-четыре года не будет. У Запада физически нет бюрократической возможности снять санкции в ближайшее время, хотя, конечно, в какой-то момент такое желание у части политической элиты возникнет. Появятся сладкие голоса: «Вернитесь — мы все простим», — считает эксперт.

Однако даже после того как у Запада появится желание «вернуть» Россию, Дробницкий считает правильным не «пристегиваться» к доллару, а развивать собственный регион, продолжать вводить рублевое ценообразование. Если Кремль не свернет с этого пути, то у россиян появятся «прекрасные шансы жить даже лучше, чем до кризиса», заключил политолог в беседе с «ВМ».

До этого сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) рассматривают золото в качестве нового объекта антироссийских санкций. Несмотря на то что о седьмом пакете санкций не говорится прямо, есть упоминания о продолжении работы над рестрикциями и над предотвращением их обхода.

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