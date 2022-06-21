Reuters: ЕС рассматривает золото в качестве нового объекта санкций против России

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Страны Евросоюза (ЕС) рассматривают золото в качестве нового объекта антироссийских санкций. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

В конце очередного саммита 23–24 июня лидеры стран ЕС заявят о продолжении работы над санкциями. Это следует из имеющегося у агентства документа от 20 июня.

Несмотря на то, что в документе прямо не говорится о седьмом пакете санкций, в нем упоминается продолжение работы над ними и над предотвращением их обхода. Кроме того, одной из следующих целей антироссийских санкций является золото, передает РИА Новости.

До этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны, желающие приобретать российское продовольствие и удобрения, могут это делать совершенно свободно. При этом политик добавил, что Евросоюз «полностью поддерживает усилия ООН» в рамках консультаций между Россией, Турцией и Украиной по разблокированию экспорта зерна с Украины морским путем.

При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз призывает все страны планеты не покупать у России зерно, которое вывезли с Украины.