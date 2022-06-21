Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Reuters: ЕС рассматривает золото в качестве нового объекта санкций против России

Евгений Белоусов
В мире
Reuters: ЕС рассматривает золото в качестве нового объекта санкций против России
Фото: depositphotos

Страны Евросоюза (ЕС) рассматривают золото в качестве нового объекта антироссийских санкций. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

В конце очередного саммита 23–24 июня лидеры стран ЕС заявят о продолжении работы над санкциями. Это следует из имеющегося у агентства документа от 20 июня.

Несмотря на то, что в документе прямо не говорится о седьмом пакете санкций, в нем упоминается продолжение работы над ними и над предотвращением их обхода. Кроме того, одной из следующих целей антироссийских санкций является золото, передает РИА Новости.

До этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны, желающие приобретать российское продовольствие и удобрения, могут это делать совершенно свободно. При этом политик добавил, что Евросоюз «полностью поддерживает усилия ООН» в рамках консультаций между Россией, Турцией и Украиной по разблокированию экспорта зерна с Украины морским путем.

При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз призывает все страны планеты не покупать у России зерно, которое вывезли с Украины.

Евросоюз (ЕС) Санкции Золото
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте