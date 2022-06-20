Боррель заявил, что все страны могут свободно покупать продовольствие из России

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Страны, желающие приобретать российское продовольствие и удобрения, могут это делать совершенно свободно. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

— Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия, все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно, — отметил он.

При этом политик добавил, что Евросоюз «полностью поддерживает усилия ООН» в рамках консультаций между Россией, Турцией и Украиной по разблокированию экспорта зерна с Украины морским путем, сообщает ТАСС.

Турция, Россия и Украина сформировали открытый канал связи по линии Министерства обороны, чтобы урегулировать вопросы, связанные с зерном. 10 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск предложили семь маршрутов для вывоза зерна с территории Украины, однако ими никто не стал пользоваться.

Помимо этого, президент России Владимир Путин 3 июня перечислил варианты вывоза зерна с Украины. По его словам, это можно сделать через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, Дунай и Румынию, Венгрию и Польшу.