Путин перечислил варианты вывоза зерна с Украины

Фото: Пресс-служба Совфеда

Вывезти зерно с Украины можно через через черноморские порты и через соседние страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июня.

Глава государства отметил, что есть несколько возможных вариантов вывоза пшеницы. По словам Путина, это можно сделать через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, а также через Дунай и Румынию, Венгрию и Польшу. Однако самым простым способом, по его мнению, является вывоз через Белоруссию.

— Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда — сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше — в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии, — сказал президент в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Путин добавил, что Россия готова обеспечить мирный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты. При этом страна не станет выдвигать никаких условий.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия предоставит безопасный проход украинским судам с зерном, если порты будут разминированы.

Также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что выводу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом. По его словам, между Москвой и Киевом существуют серьезные неразрешенные проблемы: Украина не хочет захода российских сухогрузов в Одессу, а Россия не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли на Украину оружие.