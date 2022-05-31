Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Глава МИД Турции Чавушоглу: Мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов

Лейла Алиева
В мире
Глава МИД Турции Чавушоглу: Мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов
Фото: Скриншот видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=SpFLDUz8re0)

Мины, установленные Киевом, препятствуют выводу судов с зерном из украинских портов. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

— Одной из проблем по безопасному выводу судов с зерном являются мины в море, установленные Украиной в Одесской области. Еще одна причина — это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах, — отметил он.

По словам главы МИД, между Москвой и Киевом в этом контексте есть серьезные неразрешенные проблемы: Украина не хочет захода российских сухогрузов в Одессу, а Россия не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли на Украину оружие.

В связи со сложившейся ситуацией Чавушоглу указал на необходимость создания механизма для разрешения проблемы между Москвой и Киевом. Этот механизм Анкара предлагает создать с участием ООН и готова также участвовать в нем, передает ТАСС.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна.

Украина Турция Суда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте