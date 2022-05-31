Глава МИД Турции Чавушоглу: Мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов

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Мины, установленные Киевом, препятствуют выводу судов с зерном из украинских портов. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

— Одной из проблем по безопасному выводу судов с зерном являются мины в море, установленные Украиной в Одесской области. Еще одна причина — это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах, — отметил он.

По словам главы МИД, между Москвой и Киевом в этом контексте есть серьезные неразрешенные проблемы: Украина не хочет захода российских сухогрузов в Одессу, а Россия не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли на Украину оружие.

В связи со сложившейся ситуацией Чавушоглу указал на необходимость создания механизма для разрешения проблемы между Москвой и Киевом. Этот механизм Анкара предлагает создать с участием ООН и готова также участвовать в нем, передает ТАСС.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна.