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The Times: Трасс поддержала идею по разблокировке поставок зерна с Украины

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
The Times: Трасс поддержала идею по разблокировке поставок зерна с Украины
Фото: МИД РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Об этом во вторник, 24 мая, написала британская газета The Times.

— Дипломатический источник сообщил, что она (Трасс — прим. «ВМ») поддерживает идею отправки военных кораблей для сопровождения судов из Одессы, — отмечает газета.

По информации The Times, для реализации этого предложения, вероятно, потребуется согласие США. Также речь может идти о сопровождении судов из Николаева.

Источник газеты выразил мнение, что без согласия России это не удастся осуществить, в противном случае возрастает риск возникновения инцидентов, передает РИА Новости.

2 мая глава отделения Всемирной продовольственной программы ООН в ФРГ Мартин Фрик сообщил о блокировке 4,5 миллиона тонн зерна в портах Украины. Он отметил, что на данный момент выходы из гаваней заблокированы, несмотря на то, что украинское зерно «необходимо в мире».

До этого американский конгрессмен Джейсон Кроу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его передать американскому лидеру Джо Байдену просьбу о предоставлении противокорабельных ракет для обеспечения безопасности украинских портов.

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