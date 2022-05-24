The Times: Трасс поддержала идею по разблокировке поставок зерна с Украины

Фото: МИД РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Об этом во вторник, 24 мая, написала британская газета The Times.

— Дипломатический источник сообщил, что она (Трасс — прим. «ВМ») поддерживает идею отправки военных кораблей для сопровождения судов из Одессы, — отмечает газета.

По информации The Times, для реализации этого предложения, вероятно, потребуется согласие США. Также речь может идти о сопровождении судов из Николаева.

Источник газеты выразил мнение, что без согласия России это не удастся осуществить, в противном случае возрастает риск возникновения инцидентов, передает РИА Новости.

2 мая глава отделения Всемирной продовольственной программы ООН в ФРГ Мартин Фрик сообщил о блокировке 4,5 миллиона тонн зерна в портах Украины. Он отметил, что на данный момент выходы из гаваней заблокированы, несмотря на то, что украинское зерно «необходимо в мире».

До этого американский конгрессмен Джейсон Кроу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его передать американскому лидеру Джо Байдену просьбу о предоставлении противокорабельных ракет для обеспечения безопасности украинских портов.