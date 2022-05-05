Посетивший Украину конгрессмен США рассказал о просьбах Зеленского по поставкам оружия

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Американский конгрессмен Джейсон Кроу, который недавно посетил Киев, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его передать американскому лидеру Джо Байдену просьбу о предоставлении противокорабельных ракет для обеспечения безопасности украинских портов.

По словам Кроу, Киев также хочет получить от США многоразовые беспилотные летательные аппараты с высокоточными боеприпасами. Также Зеленский попросил у Вашингтона реактивные системы залпового огня и противокорабельные ракеты «Гарпун», передает РБК.

Около 4,5 миллиона тонн зерна, которые остались на территории портов на Украине, не могут вывезти из страны. Об этом ранее сообщил глава отделения Всемирной продовольственной программы ООН в ФРГ Мартин Фрик. По его словам, в настоящее время выходы из гаваней на Украине заблокированы, несмотря на то что украинское зерно «необходимо в мире». Он также призвал обеспечить продуктами жителей Украины и возобновить поставки продовольствия из страны.

Недавно немецкий портал Compact написал, что нарушение цепочек поставок из-за ситуации на Украине приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточное количество сельхозпродукции. В связи с этим в мире в 2023 году может начаться крупнейший продовольственный кризис.