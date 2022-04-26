В Германии предупредили о величайшем голоде в истории человечества в 2023 году

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Нарушение цепочек поставок из-за ситуации на Украине приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточное количество сельхозпродукции. В связи с этим в мире в 2023 году может начаться крупнейший продовольственный кризис. Об этом пишет немецкий портал Compact.

По словам бывшего статс-секретаря Федерального министерства сельского хозяйства ФРГ Матиаса Бернингера, в следующем году в мире наступит величайший голод в истории человечества.

В свою очередь экономист Матин Каим полагает, что ситуация на Украине заставит голодать около 100 миллионов человек. Такой же позиции придерживается исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Он добавил, что из-за голода могут возникнуть новые потоки мигрантов, которые «сделают кризис с сирийскими беженцами похожим на пикник в парке», передает газета «Известия».

До этого аналитики S&P Global Market Intelligence пришли к выводу, что России понадобится десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года, когда санкции в отношении РФ еще не были введены. В исследовании уточняется, что Украина восстановит экономику через пять лет. По мнению аналитиков, падение ВВП России в текущем году составит 11,1 процента. При этом рост начнется в 2024 году и составит 1,6 процента.