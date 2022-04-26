Аналитики предсказали восстановление экономики России через 10 лет

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России понадобится десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года, когда санкции в отношении РФ еще не были введены. Об этом сообщают аналитики S&P Global Market Intelligence.

В исследовании уточняется, что Украина восстановит экономику через пять лет.

По мнению аналитиков, падение ВВП России в текущем году составит 11,1 процента. При этом рост начнется в 2024 году и составит 1,6 процента.

Инфляция, в свою очередь, в 2022 году в РФ составит 17,8 процента. К 2026 году она сократится до 4,6 процента.

ВВП Украины при этом в текущем году упадет на 45,7 процента. Упадок экономики также ожидается в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане, передает РБК.

Центробанк РФ изменил порядок расчета курсов иностранных валют. Снижение крайнего времени расчета курсов валют с 16:30 до 15:30 является исключительно технической мерой. Реального влияния на рынок это не окажет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. По его словам, значительных перемен из-за изменения временного промежутка ждать не стоит.