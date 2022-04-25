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Аналитик Кочетков объяснил, зачем Центробанк изменил порядок расчета курсов иностранных валют

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Зачем Центробанк изменил порядок расчета курсов иностранных валют
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Центробанк РФ изменил порядок расчета курсов иностранных валют. Снижение крайнего времени расчета курсов валют с 16:30 до 15:30 является исключительно технической мерой. Реального влияния на рынок это не окажет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

По его словам, значительных перемен из-за изменения временного промежутка ждать не стоит.

— К каким-то особенным изменениям это не приведет, просто будет браться наиболее активный период торговли: в вечерние часы активность проявляется в меньшей степени. Соответственно, курс рубля будет формироваться в период наиболее активной торговли, в прежние времена он вообще формировался в первые два часа торгов, — объяснил специалист.

Эксперт заметил, что ранее временной диапазон был расширен из-за того, что в короткий промежуток невозможно было определить средневзвешенный курс. Теперь пошел возврат к менее длительному периоду — это означает, что активности на рынке достаточно. Существенных изменений это не принесло: рубль продолжает укрепляться, подчеркнул собеседник «ВМ».

Кочетков отметил, что официальный курс влияет на стоимость товаров и услуг.

— Это прежде всего некая учетная величина, которая определяется на конкретную дату, по ней рассчитываются контракты между банками и т. д. Это ежедневно изменяемая величина, которая все-таки является стабильной. Невозможно просто сказать: «Мы заключали контракт по утреннему доллару» или «Мы заключили контракт по вечернему доллару», здесь используется официальный курс. Это сказывается на итоговой стоимости товаров и услуг, но, опять же, валютный рынок всегда волатилен, не существует твердой привязки рубля к какой-либо валюте, рубль изменяется, — пояснил эксперт.

Согласно прогнозам аналитика, по мере возобновления активности на валютном рынке ЦБ будет еще больше сокращать период расчета средневзвешенного курса.

Новое решение касается только некоторых валют, отметил собеседник «ВМ».

— Это и доллар, и евро, и юань — то, что у нас активно торгуется. Фунты и иены, я так понимаю, задвинуты в небытие. На валютном рынке вообще очень редко были сделки с другими валютами. Это не говорит о том, что нет возможности, просто там ликвидности никакой нет. Сейчас самая значимая торговля идет в евро и долларах, потому что у нас сохраняется экспорт в Европу, и в китайском юане, потому что мы переключаемся на рынки Азии, где у нас будет наиболее активная торговля, — заключил специалист.

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