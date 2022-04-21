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Цены в ЕС растут: экономисты оценили вероятность краха евро

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Цены в ЕС растут: экономисты оценили вероятность краха евро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Евро становится все менее устойчивой валютой. Такое мнение высказал бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер. По его словам, в Евросоюзе прогнозируется длительная инфляция, которая может «убить» евро. При этом он отметил, что Европейский центральный банк продолжает печатать деньги, не предпринимая попыток повлиять на ситуацию. О том, действительно ли евро ожидает крах, а также как обстоят дела с инфляцией в странах Европы, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Как отметил экономист Николай Кульбака, цены в Европе растут, однако не слишком быстро.

— Уровень инфляции в еврозоне не настолько высок, чтобы с этим нельзя было справиться. В разных странах дела обстоят по-разному, но инфляция не больше 10 процентов. Проблемы там есть, но не сказать чтобы страшно тяжелые, — рассказал эксперт.

Кульбака подчеркнул, что нынешний уровень инфляции в Европе несопоставим с ситуацией в начале XX века.

— Гиперинфляция действительно была, но она была не во время прихода к власти нацистов, а намного раньше: нацисты пришли на фоне серьезного мирового кризиса, когда падение производства было на уровне 20–30 процентов. Сейчас нас ничего подобного не ждет, — уверен собеседник «ВМ».

Кульбака пояснил, что у еврозоны огромный внутренний рынок. Кроме того, она является важной частью мирового рынка, занимая примерно 25 процентов, и эта ее роль будет сохраняться вне зависимости от кризисов, уверен эксперт.

По мнению профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, уровень инфляции в Европе не превышает 15 процентов. Для европейской экономики такая ситуация не губительна, заявил специалист.

Он также отметил, что ждать появления проблем у евро не стоит.

— Пока валюты удерживаются в некой пропорции (рубль держится за доллар, доллар — за евро и т. д.), этот крах выглядит нереальным. Чтобы обеспечивать нормальное денежное обращение, необходима определенная денежная масса. В Европе договорились, что это будет евро. Пока там обеспечивается обращение за счет евро, почему он должен рухнуть? Это нормальная денежная система, как и любая другая, — заключил Юденков.

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