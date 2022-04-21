Немецкий экономист спрогнозировал крах евро из-за высокой инфляции в ЕС

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Евро в настоящее время становится все менее устойчивой валютой. Такое мнение выразил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.

По его словам, в Евросоюзе ожидается длительная инфляция, которая может уничтожить европейскую валюту. При этом Европейский центральный банк продолжает печатать деньги, не предпринимая попыток повлиять на ситуацию.

Эксперт напомнил, что в начале 20-х годов прошлого века гиперинфляция в Германии привела к изменениям не только в экономической, но и в политической сфере. Аналогичное развитие событий может произойти в Европе и сейчас, считает Майер.

Он подытожил, что люди начнут искать замену официальным деньгам, если ситуация никак не изменится, передает РИА Новости.

О том, как валютный курс будет формироваться в дальнейшем и от каких факторов это зависит, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов. Сейчас нельзя с уверенностью ответить на вопрос о том, как валютный курс поведет себя завтра. Эксперты сходятся во мнении, что при нынешних условиях нет смысла давать краткосрочные прогнозы. Дело в том, что спрос и предложение не полностью представлены в рамках основной сессии Мосбиржи. Это один из факторов, который мешает оценивать ситуацию объективно, рассказал экономист Евгений Надоршин.