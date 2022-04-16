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К чему приведет запрет на въезд транспорта из ЕС в Белоруссию

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Политика
К чему приведет запрет на въезд транспорта из ЕС в Белоруссию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Запрет проезда через Белоруссию европейского автотранспорта приведет к удорожанию логистики и некоторому росту цен на товары. Однако товарооборот между ЕС, Россией и Белоруссией не прекратится, если не будут введены новые санкции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По словам специалиста, новый запрет стал ответной мерой в ответ на действия ЕС.

— Это ответный ход на ограничение движения белорусских и российских машин по территории Евросоюза. Зеркальный ответ — обычная история для холодных войн. Если европейцы не пускают наши машины, то почему мы должны пускать их? — объяснил политолог.

Эксперт отметил, что товарооборот между Европой, Россией и Белоруссией из-за нового запрета снизится еще больше. Полностью он пропадет только в случае, если Европа наложит эмбарго на перевозки товаров, однако пока таких ограничений нет, подчеркнул Журавлев.

Последствием взаимных запретов станет рост стоимости перевозок, заметил собеседник «ВМ».

— Товары подорожают, но они и так подорожают, потому что растет в цене топливо. Но это все равно подорожание, потому что нужно будет возить другими транспортными средствами, перегружать товары на польско-белорусской границе с европейских грузовиков на российские или белорусские либо возить еще каким-то образом. Все это усложнит логистику, — рассказал политолог.

Специалист резюмировал, что для отмены запрета на перевозки между странами Запад должен понять: при всех огромных обоюдных потерях санкции не смогут отрезать Россию от всего мира.

Белоруссия запретила въезд автомобилей, зарегистрированных в ЕС. Об этом сообщило министерство транспорта страны.

— С 00:00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе, — говорится в сообщении.

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