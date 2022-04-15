В Белоруссии запретили въезд на территорию страны зарегистрированных в ЕС автомобилей

Фото: Pixabay / jorono

Министерство транспорта Белоруссии вводит запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС в страну автотранспорта, зарегистрированного в странах Евросоюза. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в ведомстве.

— С 00:00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе, — говорится в сообщении.

Ограничение до 23 апреля не будет касаться автомобилей, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля 2022 года. Однако транспортные средства, которые перевозят животных и почтовые отправления, а также зарегистрированы в ЕС, могут въезжать без ограничений, пишет Telegram-канал «Минтранс Беларуси».

9 апреля страны Евросоюза прекратили пропуск транспорта, который зарегистрирован в России или Белоруссии.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением случаев перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей.