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ЕС полностью запретит транзакции с четырьмя банками из России

Анастасия Колоскова

В мире
ЕС полностью запретит транзакции с четырьмя банками из России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Это лишит Россию еще одного важного источника доходов, — приводит слова главы Еврокомиссии РБК.

Пакет также включает в себя запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год.

Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением перевозок продуктов, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Также ЕС запретит деятельность автотранспортных компаний России и Белоруссии, экспорт в РФ квантовых компьютеров, транспортного оборудования и полупроводников, а также импорт из России цемента, древесины, морепродуктов и спиртных напитков.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность ЕС вводить новые санкции. Он также отметил, что на повестке обсуждения будет стоять вопрос отказа от российских нефти и угля.

Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что новые санкции против России после сообщений из украинской Бучи могут быть подготовлены уже на текущей неделе.

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