Макрон допустил введение новых санкций против России из-за ситуации в Буче

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Франция проведет переговоры с партнерами по Европейскому союзу, в ходе которых они обсудят возможное введение новых санкций в отношении России из-за ситуации в украинском городе Буча под Киевом. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции France Inter.

— То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией, — заявил французский лидер.

Также Макрон добавил, что обсуждать введение новых санкций в отношении РФ на уровне ЕС будут в ближайшие дни. По его словам, Евросоюз мог бы продвинуться в обсуждении вопроса об ограничении поставок нефти и угля из России на фоне конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

В воскресенье, 3 апреля, Министерство обороны России выпустило опровержение заявления Украины об убийствах мирных жителей в Буче. Ведомство напомнило, что армия России покинула город 30 марта. Также в нем говорится, что «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ.

Также лидер Франции в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Париж не может выполнить требования Москвы касательно оплаты за газ в рублях. Помимо этого, стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.