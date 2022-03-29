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Завершились телефонные переговоры Путина и Макрона

Евгений Белоусов

Политика
Завершились телефонные переговоры Путина и Макрона
Фото: Пресс-служба Совфеда

Телефонные переговоры президента россии Владимира Путина и французского лидера Эмманэуля Макрона завершились. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля во вторник, 29 марта.

В пресс-службе уточнили, что в ходе переговоров лидеры обеих стран обменялись мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины. Особое внимание уделялось гуманитарным вопросам.

— Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя, — говорится в сообщении.

Также президенты обсудили возможности к переходу на рубли при оплате российских энергоресурсов в ЕС.

29 марта французское издание Le Figaro опубликовало статью о позиции Макрона, заявившего о необходимости воздерживаться от оскорблений, которые могут привести к ухудшению ситуации на Украине.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Джо Байдена в адрес Путина. Читатели газеты поддержали Макрона и раскритиковали американского главу государства.

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