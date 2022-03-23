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Путин поручил поставлять газ в недружественные страны только за рубли

Полина Долганова

Экономика
Путин поручил поставлять газ в недружественные страны только за рубли
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Об этом глава государства сообщил в среду, 23 марта.

— Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли, — сообщил глава государства.

Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения.

По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту платежа — ее изменят на российский рубль.

Глава государства также попросил правительство уведомить Газпром о необходимости внести изменения в действующие контракты, передает ТАСС.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил «ВМ», что отказ ЕС от российской нефти грозит ответными санкциями России, из-за которых многие европейские страны останутся практически без отопления и электричества. Скорее всего, считает он, Европа не решится на подобный шаг.

По его словам, европейцы понимают, что не могут безболезненно прекратить закупки нефти в России. Эксперт обратил внимание, что Россия — крупнейший поставщик газа, угля и нефти в Европу, а в случае проблем с поставками энергоносителей европейские страны столкнутся с рядом трудностей.

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